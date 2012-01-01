Литературный журнал «Наша Улица» Добро пожаловать в наш литературный журнал «Наша Улица». Сразу уточняем, что данный журнал - уникальный сольный проект, и он не имеет никакого отношения к другим одноименным проектам. Уже, наверное, сложно будет разобраться, как так получилось, что сразу несколько различных литературных проектов выступили в Интернете под названием «Наша Улица», но когда мы создавали наш литературный журнал, мы о других ничего не знали, и название придумали сами. А теперь уже поздно его менять. Второе: создавая литературный журнал «Наша Улица», мы ставили перед собой цель представить ту литературу, которая впечатлила нас, и ту, которую сложно (или даже невозможно) было найти в общем доступе. Этого принципа мы придерживаемся до сих пор. И поэтому все представленные в нашем журнале произведения уникальны и нигде более не публиковались, либо публиковались уже после выхода в нашем журнале и с согласия на то автора. Может быть, вследствие первоочередности вышесказанного, литературный журнал «Наша Улица» так и не определился с тематикой. И в итоге в нашем журнале опубликованы произведения самых разных жанров - от реализма до авангарда. В этом есть свои плюсы и минусы, и, встретившись с произведениями разного направления, не особо удивляйтесь. И напоследок хотелось бы сказать, что создатели журнала «Наша Улица» считают литературу (неважно, классическую или современную, популярную или известную лишь узкому кругу) - одним из самых важных достояний человечества, тем, что важно не меньше, чем воздух, которым мы дышим. И мы (то есть создатели журнала) сделали то немногое, что было в наших силах, чтобы сохранить и поделиться хоть самой маленькой толикой литературного наследия. Мы очень рады, что вы заглянули в литературный журнал «Наша Улица», и надеемся, что время, проведенное с журналом, пойдет вам на пользу и в удовольствие. С уважением, редакция журнала «Наша Улица». Расскажите о нашем журнале друзьям и знакомым: Читайте в нашем журнале: - Пока у нас есть чем стрелять – будем держаться, - сказал Уль, - что там, кстати, много еще снарядов? - Да как будто меньше не стало, - ответил Герв, считая ящики с боеприпасами… Читать: Защитники крепости. Рассказ В основном, как все знают, дела в космосе – дрянь, идеально подходящие для обживания планеты практически не встречаются… Однако в этом рейсе мне несказанно повезло – одна из планеток оказалась не просто идеально подходящей… Читать: Планета «Девственница». Фантастический рассказ Исчез эльф, ни слуху от него, ни духу. Три дня проходит, а его нет, думали – сбежал. Ан нет, на четвертую ночь приходит и бросает под ноги Ганке мешок… Читать: Клятва эльфа. Рассказ фэнтези Игра запущена и совершенно нет времени на то, чтобы спокойно все обдумать. Действие опережает сознание, инстинкт становится выше разума. Один за другим лезут со всех сторон жаждущие моей крови монстры, очаровательные грудастенькие девочки обращаются в гарпий... Читать: Мир, как он есть. Эссе Я, Варномус, лучший из темных магов, сижу на Черном троне три сотни лет. Плоть моя усохла, кости окаменели, а кожа задубела, но дух мой еще силен, и все претенденты были уничтожены раньше, чем успевали увидеть своими глазами вожделенный Черный трон... Читать: Черный трон. Рассказ фэнтези Ровно год назад некая компания, занимающаяся оценкой старинных произведений искусства, рассчитала стоимость моей библиотеки. Названная ими сумма удивила даже меня самого. Двадцать тысяч долларов с лишним! И это - не считая тех особых книг, которые я не показываю никому... Читать: Книга. Рассказ Но вот, в один прекрасный день, разнеслось по всему краю диковинное поверье. Говорилось в нём так: если найдётся бескорыстный и чистый душой человек, который искренне полюбит неизлечимо больную девушку, то эта любовь исцелит несчастную... Читать: Предсказание (сказка-притча) Порою молчание поистине многократно дороже слов. Я это поняла сегодня… Как жаль, что всего лишь сегодня, но как здорово, что всё же хоть сегодня... Читать: Лирические миниатюры А ведь вышло-то всё как-то уж очень неправильно. Не то чтоб знамений горестных не было, а даже и наоборот. Она в тот день так весела была. Пятница приключилась, вот хату всю и убирала, вычищала, а сама всё чему-то улыбалась, даже смеялась иногда... Читать: Похороны Джоконды. Рассказ Она рассказывает мне о своей жизни. Как будто выкладывает кусочки мозаики. И каждая из них – окошко в ее жизнь. Я лишь молча киваю. Мне не то что сказать нечего, но она меня не услышит. Ни сейчас, ни когда-либо еще... Читать: Птицы в клетке. Рассказ Она посмотрела на меня. У нее было характерное плоское лицо, выдающее примесь восточной крови. Могло бы и ничего не случиться, но мы вышли на одной остановке. Оказалось, что мы живем в одном доме... Читать: Зима. Рассказ (цикл «Четыре времени года»)